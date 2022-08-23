"الحبيب": لجنة الممارسات المهنية بالصحة النفسية ترصد الادعاءات المخالفة في المجال

وأضاف الحبيب، أنه مع الحاجة الماسة للصحة النفسية في جميع أعمالها وممارساتها والتوسع في مدارسها وتطبيقاتها، وفي ظل قلة عدد المختصين، الأمر الذي جعل بعضهم يتجاهل الممارسة المهنية، وتحدث بعض المسائل غير المقبولة مهنياً في بعض الأوقات.