فريق تقني سعودي من "إنفنت" يعرض تجربته الرائدة في استخدام أحدث التقنيات بـ"جيتكس 2022"
شارك فريق تقني سعودي من شركة "إنفنت" envnt السعودية، في النسخة الـ 42 من معرض "جيتكس جلوبال" 2022، في مدينة دبي الإماراتية، والذي يضم 5000 شركة من أكثر من 90 دولة، ويستمر حتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الحالي.
ويعرض هذا الفريق تجربة الشركة الرائدة في استخدام أحدث التقنيات لتحويل المجتمعات في جميع أنحاء العالم باعتبارها سباقة في مجال تطوير البرمجيات، إضافةً إلى توسعاتها لتصبح شركة استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ويستعرض الفريق التقني السعودي أمام زوار المعرض قدرات الشركة للمساعدة في تحويل المؤسسات والشركات رقميًا باستخدام أحدث التقنيات، من خلال نهج تكنولوجي متفرد يسهم في تصميم حلول لكل المشكلات من جميع الزوايا.
وحول هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إنفنت" أبل محملجي في تصريحات على هامش جيتكس: إن الشركة تستهدف استغلال فعاليات المعرض للقاء رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لتكوين شبكة من علاقات التعاون تساعد في تحسين المجتمعات إلى جانب دعم برامج رؤية 2030.
وتشارك "إنفنت" في جيتكس للمرة الثالثة بعد أن غيّرت هويتها من "كودلاب" وإعادة الانطلاق بتطلعات جديدة ترتكز فيها على الإبداع والابتكار، إضافة إلى العمل مع مؤسسات حكومية كبرى خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والأعمال والمالية والتعليم.
يُذكر أن الشركة تأسست في الرياض عام 2009 وتوسعت في دبي والقاهرة وتونس وتخطط للتوسع أيضًا في فرنسا وألمانيا، وتعمل على مساعدة 16 وزارة وجهة حكومية في التحول الرقمي، وتضم أكثر من 400 عضو بينهم العديد من الكوادر الوطنية السعودية وتستهدف تصميم تجارب مميزة؛ من أجل تعزيز التحولات الرقمية وتسريع التطورات التكنولوجية.