فريق تقني سعودي من "إنفنت" يعرض تجربته الرائدة في استخدام أحدث التقنيات بـ"جيتكس 2022"

يُذكر أن الشركة تأسست في الرياض عام 2009 وتوسعت في دبي والقاهرة وتونس وتخطط للتوسع أيضًا في فرنسا وألمانيا، وتعمل على مساعدة 16 وزارة وجهة حكومية في التحول الرقمي، وتضم أكثر من 400 عضو بينهم العديد من الكوادر الوطنية السعودية وتستهدف تصميم تجارب مميزة؛ من أجل تعزيز التحولات الرقمية وتسريع التطورات التكنولوجية.