باكستان تطلب توظيف المزيد من مواطنيها في السعودية

طلبت باكستان من المملكة العربية السعودية توظيف عدد كبير من المواطنين الباكستانيين، معربةً عن استعدادها لتوفير أكثر من مليون عامل سنويًّا، حيث تعمل المملكة على تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط وقطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والسياحة والترفيه.
وتعد السعودية موطنًا لأكثر من مليوني باكستاني، مما يجعلها أكبر مساهم في تحويلات الأموال الواردة إلى الدولة الجنوبية الآسيوية على مر السنين.
وتناول مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون المغتربين الباكستانيين وتنمية الموارد البشرية، جواد سهراب، مسألة توفير المزيد من العمال المهرة للمملكة مع السفير السعودي لدى إسلام أباد نواف المالكي.
وقال المسؤول الباكستاني في منشور على منصة "إكس" بعد اجتماعه مع السفير السعودي: "تحتاج رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى ملايين العمال المغتربين، حاليًا يتوجه حوالى 500000 باكستاني سنويًّا إلى السعودية، وهناك فرصة حقيقية لارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من مليون".