باكستان تطلب توظيف المزيد من مواطنيها في السعودية

طلبت باكستان من المملكة العربية السعودية توظيف عدد كبير من المواطنين الباكستانيين، معربةً عن استعدادها لتوفير أكثر من مليون عامل سنويًّا، حيث تعمل المملكة على تنفيذ رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط وقطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والسياحة والترفيه.