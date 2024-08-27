وزارات "الصحة والسياحة والإعلام" ومطارات "القابضة" ضمن أبرز المرشحين لجائزة "الشارقة للاتصال الحكومي 2024"

ضمّت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024 عددًا من الوزارات والشركات السعودية ضمن القائمة القصيرة التي شكلت 46 مرشحًا من 12 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، والبحرين، ونيجيريا، وسنغافورة، وأستراليا، والمملكة المتحدة.
وشهدت القائمة حضورًا سعوديًا لافتًا تمثل في وزارات: الصحة، والسياحة، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للأرصاد، بالإضافة إلى جهات أخرى من القطاع الخاص مثل شركة مطارات القابضة، وأورانا للخدمات التسويقية، وشركة التدوير الذكي "أولار"، ومؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس"، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" ومنصة شاهد.
وتتضمن الدورة الحادية عشرة للجائزة لهذا العام 22 فئة للجوائز موزعة على خمسة قطاعات: الجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز التحدي والمسابقات، بالإضافة إلى جوائز لجنة التحكيم والشركاء.
وتشمل جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص تسع فئات، منها جائزة أفضل منظومة اتصال متكاملة، وجائزة أفضل حملات تستهدف الهوية الثقافية واللغة العربية، وجائزة أفضل اتصال يستهدف الشباب، والتي تنقسم إلى فرعين: أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب، وأفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب.
أما الفئات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، فتشمل جائزة أفضل استراتيجية اتصال للتعامل مع الأزمات، وجائزة أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع، وجائزة أفضل محتوى اتصالي وإعلامي، وجائزة أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى جائزة أفضل استثمار في "القوة الناعمة" لدعم برامج الاتصال، وجائزة أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين.
وفي قطاع جوائز "الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص"، ترشح للقائمة القصيرة عن جائزة "أفضل إستراتيجية لاتصال الأزمات" شركة مطارات القابضة.
وجاء في قائمة جائزة "أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية: مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، ووزارة الصحة السعودية، ومؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غروس"، وشركة التدوير الذكي "أولار" بالمملكة العربية السعودية.
وفي الجوائز المخصصة للجهات الحكومية والمنظمات الدولية فقط، وجاء في القائمة القصيرة لجائزة "أفضل منظومة اتصال متكاملة" كل من وزارة السياحة، ووزارة الإعلام. بينما جاءت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قائمة جائزة "أفضل اتصال يستهدف الشباب"، لفئة "أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب" بالمملكة العربية السعودية، فيما وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة "أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين" منصة شاهد.
ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في الخامس من سبتمبر المقبل خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام في مركز إكسبو الشارقة. وتعد جائزة الشارقة للاتصال الحكومي منصة عالمية بارزة تحتفي بالإبداع والتميز في مجال الاتصال الحكومي، وتسعى لدعم رؤية طموحة تهدف إلى بناء مستقبل أفضل عبر الاتصال الفعال، مع التركيز على تقديم نماذج ملهمة تساهم في تطوير هذا المجال وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.