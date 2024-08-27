وزارات "الصحة والسياحة والإعلام" ومطارات "القابضة" ضمن أبرز المرشحين لجائزة "الشارقة للاتصال الحكومي 2024"

ضمّت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024 عددًا من الوزارات والشركات السعودية ضمن القائمة القصيرة التي شكلت 46 مرشحًا من 12 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، والبحرين، ونيجيريا، وسنغافورة، وأستراليا، والمملكة المتحدة.