30 نوعاً من الخفافيش في المملكة.. "والحياة الفطرية": هذا دورها

وقال المركز عبر انفوجرافيك نشره اليوم: تنقسم الخفافيش في المملكة إلى قسمَيْن: الأول هو الخفاشيات الكبيرة وتسمّى أيضاً بخفافيش الفاكهة حيث تتغذّى على أشجار الفاكهة وعددها 3 أنواع، والثاني هو الخفاشيات الصغيرة وتعتمد على التغذي على الحشرات وعددها 27 نوعاً.