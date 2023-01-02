تعليق الدراسة الحضورية في "عفيف والمهد وضرية" وفرع جامعة طيبة بالمهد

وفي سياق متصل، قرَّرت جامعة شقراء أيضًا تحويل الدراسة الحضورية في كلياتها كافة إلى نظام الدراسة عن بعد يوم غد الثلاثاء 10/ 06/ 1444هـ؛ وذلك بعد التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة طلابها وطالباتها.