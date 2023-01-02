تعليق الدراسة الحضورية في "عفيف والمهد وضرية" وفرع جامعة طيبة بالمهد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظتَيْ عفيف ومهد الذهب، ومكتب التعليم بمحافظة ضرية، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 10/ 06/ 1444هـ؛ وذلك من أجل سلامة منسوبيها وطلابها في المدارس، استنادًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بأن تلك المحافظات قد تشهد هطول أمطار متفرقة.
ووجّهت تلك الإدارات بأن تكون الدراسة عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لهم.
وفي سياق متصل، قرَّرت جامعة شقراء أيضًا تحويل الدراسة الحضورية في كلياتها كافة إلى نظام الدراسة عن بعد يوم غد الثلاثاء 10/ 06/ 1444هـ؛ وذلك بعد التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة طلابها وطالباتها.
كما أعلنت جامعة طيبة للسبب ذاته، ولاستمرار الحالة المطرية، تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الثلاثاء 10/ 06/ 1444هـ في مقر الجامعة بمحافظة المهد فقط؛ لتكون عن بُعد عبر "البلاك بورد".