الحارات والرواشين المكية.. ملامح تراثية تُثري مشاريع مكة الحديثة

أحياء تاريخية وهوية عمرانية

من أبرز الأحياء التي لا تزال تحتفظ بملامحها: الشبيكة، المسفلة، أجياد، جرول، حارة الباب، والمعابدة. وتشير تقديرات معماريين إلى أن نحو 60% من المباني التاريخية بمكة كانت تحتوي على رواشين، صُنعت غالبًا من أخشاب مستوردة ومعالجة تقليديًا، وأسهمت في تحسين التهوية وخفض الحرارة.