في التعديل الجديد على نظام الكليات العسكرية: من شروط القبول "الطول الأدنى للرجل 165 وللمرأة 158 سم"

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، التعديل الجديد على نظام الكليات العسكرية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً.
وتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء تعديل نص المادة 15 وإلغاء المادة 18 من النظام.
ووفقاً للتعديلات الجديدة تمت إضافة الحد الأدنى لتناسب طول المتقدم مع وزنه بالنسبة للمرأة، حيث كانت فقرة تناسب الطول مع الوزن تقتصر سابقاً على المتقدمين الرجال، فيما تم إلغاء الحد الأعلى الموجود سابقاً في الفقرة والذي كان محدداً بـ188 سم / 95 كجم.
وأصبحت الفقرة بعد تعديلها كالتالي:
"أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للرجل: 165 سم/ 52 كجم، والمرأة: 158 سم/ 47 كجم، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية".