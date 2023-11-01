في التعديل الجديد على نظام الكليات العسكرية: من شروط القبول "الطول الأدنى للرجل 165 وللمرأة 158 سم"

ووفقاً للتعديلات الجديدة تمت إضافة الحد الأدنى لتناسب طول المتقدم مع وزنه بالنسبة للمرأة، حيث كانت فقرة تناسب الطول مع الوزن تقتصر سابقاً على المتقدمين الرجال، فيما تم إلغاء الحد الأعلى الموجود سابقاً في الفقرة والذي كان محدداً بـ188 سم / 95 كجم.