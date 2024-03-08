"منيرة الرشيد" رئيسًا لشبكة المكاتب الإقليمية لتبادل المعلومات بـ"الجمارك العالمية" للعامَيْن المقبلَيْن

ويأتي هذا الانتخاب بعد تولِّي منيرة خالد الرشيد منصب نائب الرئيس، إضافة إلى منصبها حاليًا مديرة المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات في الشرق الأوسط (RILO ME) بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وقد جاء انتخابها نظير إسهامات المكتب الإقليمي في الشرق الأوسط في تحقيق مستهدفات منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى تمثيل (11) مكتبًا محليًّا تابعًا لإقليم الشرق الأوسط لدى المنظمة في جميع الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل، والمتابعة والإشراف على المكاتب المحلية التابعة للإقليم؛ وذلك للاطلاع على سير وتقدم الأعمال، وتقديم الدعم اللازم والتعاون الفعال مع المكاتب المحلية في الإقليم، والمكاتب الإقليمية النظيرة، ومنظمة الجمارك العالمية، وجهات إنفاذ القانون الأخرى؛ وذلك لتعزيز سبل التعاون، إلى جانب تقديم ورش عمل تدريبية للمكاتب المحلية على أنظمة مكافحة التهريب الجمركي وتطبيقاتها في سبيل رفع جودة البيانات المرتبطة بمكافحة التهريب، ولإرساء قاعدة بيانات موثوقة لمنسوبي الجمارك حول العالم، وتحسين تصنيف المكاتب الإقليمية على المستوى العالمي.