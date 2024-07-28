لتحقيق السلامة.. "المرور" يحدد 9 حالات لإعطاء الأفضلية للمركبات الأخرى والمشاة

وأضاف أن أفضلية المرور تكون للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى عند الدوران للخلف، ووسائل النقل العامة عند سيرها في المسارات المخصصة لها، ومركبات المواكب الرسمية والطوارئ، والمركبات بالمسار المراد الانتقال له حال السير بمحاذاتها، ومن كان طريقه مفتوحا في حال إغلاق جزء من الطريق، والمركبات التي بداخل الدوار".