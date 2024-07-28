لتحقيق السلامة.. "المرور" يحدد 9 حالات لإعطاء الأفضلية للمركبات الأخرى والمشاة

أوضح المرور السعودي أن إعطاء أفضلية المرور للمركبات الأخرى يسهم في تحقيق السلامة المرورية.
وحدد المرور حالات الأولوية للقادمين والتي تشمل "المشاة أثناء عبورهم المسارات المخصصة لهم، والمركبات القادمة من اليمين في تقاطع متساو الأفضليات، والمركبات على الطرق الرئيسية".
وأضاف أن أفضلية المرور تكون للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى عند الدوران للخلف، ووسائل النقل العامة عند سيرها في المسارات المخصصة لها، ومركبات المواكب الرسمية والطوارئ، والمركبات بالمسار المراد الانتقال له حال السير بمحاذاتها، ومن كان طريقه مفتوحا في حال إغلاق جزء من الطريق، والمركبات التي بداخل الدوار".