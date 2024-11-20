"الفالح": المحتوى المحلي محفّز وممكن لتنافسية الاقتصاد في القطاعات الاستثمارية النوعية المختلفة

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المحتوى المحلي محفز وممكّن مهم لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى مزدهر، وأحد المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030، عادًّا المحتوى المحلي وقودًا لتنافسية الاقتصاد والشركات للقطاعات المعنية، سواء كانت صناعة أو زراعة أو طاقة أو قطاع البلديات أو حتى قطاع السياحة.