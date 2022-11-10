كسور بالحوض وخلع.. "جراحة الساعتين" تنقذ مصابًا بتبوك من آثار حادث

نجح فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الملك خالد بتبوك، في إجراء عملية جراحية بمنطقة الحوض لمريض في العقد الرابع من العمر تعرض لحادث مروري أدى إلى كسور متفتتة في منطقة الحوض مع خلع حرقفي وعجز بالجهة اليمنى أدّت إلى إصابته بشلل في الطرف السفلي الأيمن وعدم القدرة على التحكم بالمثانة وحركات الأمعاء.