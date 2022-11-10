كسور بالحوض وخلع.. "جراحة الساعتين" تنقذ مصابًا بتبوك من آثار حادث

نجح فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الملك خالد بتبوك، في إجراء عملية جراحية بمنطقة الحوض لمريض في العقد الرابع من العمر تعرض لحادث مروري أدى إلى كسور متفتتة في منطقة الحوض مع خلع حرقفي وعجز بالجهة اليمنى أدّت إلى إصابته بشلل في الطرف السفلي الأيمن وعدم القدرة على التحكم بالمثانة وحركات الأمعاء.
وفي التفاصيل؛ تم عمل الإسعافات الأولية للمريض بالطوارئ ونقله لغرفة العمليات وإجراء عملية جراحية بالحوض (بالمدخل الأمامي) عن طريق البطن؛ حيث استغرقت العملية أكثر من ساعتين ونصف تم خلالها تثبيت الكسور وإرجاع الخلع، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.
يُذكر أن الفرق الطبية بمستشفى الملك خالد قد أجرت أكثر من 1946 عملية خلال الستة أشهر الأخيرة شملت عمليات جراحية وعمليات اليوم الواحد؛ بالإضافة إلى عمليات للحالات الطارئة.