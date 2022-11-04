شاهد من مواقع العز بنجران.. مفوض الإفتاء بحائل: بواسلنا "وسام شرف"

بتوجيه من المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وبمتابعة من نائبه الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، قام مفوض الإفتاء بمنطقة حائل الدكتور أحمد الرضيمان، بزيارة لقوة نجران في مواقع العز والشرف في حدودنا الجنوبية، على هامش البرنامج العلمي "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة" الذي تنفذه الإفتاء بالمنطقة بمحاضرات وندوات ولقاءات علمية.