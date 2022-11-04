شاهد من مواقع العز بنجران.. مفوض الإفتاء بحائل: بواسلنا "وسام شرف"

بتوجيه من المفتي العام رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وبمتابعة من نائبه الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، قام مفوض الإفتاء بمنطقة حائل الدكتور أحمد الرضيمان، بزيارة لقوة نجران في مواقع العز والشرف في حدودنا الجنوبية، على هامش البرنامج العلمي "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة" الذي تنفذه الإفتاء بالمنطقة بمحاضرات وندوات ولقاءات علمية.
ونقل مفوض الإفتاء بحائل الدكتور أحمد الرضيمان عبر شبكة الاتصال النقال خلال لقائه القيادات العسكرية والجنود المرابطين لهم؛ سلام سماحة المفتي ونائبه، وتأييدهما للجهود التي يقوم بها أبطالنا على الحدود؛ حماية للدين والوطن الذي يضم الأماكن المقدسة.
وأكّد "الرضيمان" خلال اللقاء فضل الرباط في سبيل الله وما يقوم به الجنود من أعمال بطولية للدفاع عن أقدس البقاع وأحبّها إلى الله بلاد الحرمين الشريفين، مهوى أفئدة المسلمين بالعالم، مؤكدًا عظم وشرف المهام التي يقومون بها لتأمين الحدود وحماية أمن المملكة.
كما تحدث عن أهمية أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة شرعًا، والتحذير من دعاة الضلال وأصحاب المناهج المنحرفة، منوهًا إلى ما تشهده المملكة من نهضة علمية وثقافية وتطويرية في مختلف المجالات بسبب التمسك بالدين والمحافظة على الثوابت الدينية والوطنية في ظل قيادة راشدة تراعي مصالح العباد والبلاد.
من جانبهم أشاد عدد من القيادات العسكرية بالجهود التي تقدمها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في نشر قيم الإسلام وسماحته، والعناية بشؤون الفتوى وتنفيذ البرامج العلمية التوعوية، إلى جانب تسخير كافة الإمكانيات للحفاظ على المكتسبات الدينية والوطنية، والمحافظة على اللحمة الوطنية.