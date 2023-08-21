360 %.. هذه هي نسبة مشاركة المرأة السعودية في التفتيش البيئي

ونوّه المركز بالكفاءة العالية التي أظهرتها المفتشات في تطبيق معايير وشروط نظام البيئة أثناء الجولات الرقابية على المنشآت، بعد أن اجتازت المفتشات التدريب اللازم الذي يخضع له المفتش البيئي، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد المفتشات البيئية يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 لتمكين المرأة، وأن اختيارهن تم وفق معايير وشروط التوظيف في هذا القطاع الحيوي بعد اجتيازهن الشروط العلمية التي يخضع لها المفتش البيئي الحاصل على درجتَي البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات البيئية، فيما تتلقى هذه الكوادر التدريب اللازم للقيام بمهام التفتيش البيئي، كما يوفر برنامج التفتيش البيئي فرص التوظيف والتدريب للكوادر العاملة في هذا المجال الحيوي، وذلك لرفع معايير الجودة البيئية في كل جولة رقابية.