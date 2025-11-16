"جامعة الإمام" تطرح وظائف أكاديمية بنقل الخدمات عبر منصة "قدرات"

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية التي ترغب في شغلها عن طريق "نقل الخدمات"، مشيرة إلى أن التقديم سيكون متاحًا عبر منصة "قدرات" للكليات والمعاهد المعلنة.