"جامعة الإمام" تطرح وظائف أكاديمية بنقل الخدمات عبر منصة "قدرات"

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية التي ترغب في شغلها عن طريق "نقل الخدمات"، مشيرة إلى أن التقديم سيكون متاحًا عبر منصة "قدرات" للكليات والمعاهد المعلنة.
وتشمل الكليات المتاحة: كلية علوم الحاسب والمعلومات، كلية الأعمال، كلية الهندسة، كلية الطب، كلية الإعلام والاتصال، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية العلوم الاجتماعية، كلية اللغات والترجمة، كلية العلوم، كلية التمريض، إضافة إلى معهد تعليم اللغة الإنجليزية.
ويبدأ التقديم على الوظائف اعتبارًا من يوم الأحد 16 نوفمبر 2025م، ويستمر حتى نهاية يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025م، عبر الرابط الإلكتروني التالي: