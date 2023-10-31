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"الإحصاء": انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ4.5% في الربع الثالث 2023

وفق التقديرات السريعة.. متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%
"الإحصاء": انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ4.5% في الربع الثالث 2023

كشفت الهيئة العامة للإحصاء -وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها- انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بمعدل 4.5% في الربع الثالث 2023؛ بينما نمت الأنشطة غير النفطية بمقدار 3.6%.

وعزَت هيئة الإحصاء في نشرتها أسبابَ الانخفاض، إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3% على الرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%.

وأظهرت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا، أن نسبة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا بلغت 3.9% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4%، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3% في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 0.1% على أساس ربعي.

وتُعرّف الهيئة "التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي- ربع السنوي"، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

الهيئة العامة للإحصاء
انخفاض الناتج المحلي

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