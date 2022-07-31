مؤسسة الأميرة العنود تطلق برنامج "صيف العنود" في 16 مدينة بالمملكة

دشنت مؤسسة الأميرة العنود، اليوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022م، برنامج "صيف العنود" الذي يضم مسارات متنوعة من البرامج والفعاليات التنموية لمختلف الفئات العمرية، وسينطلق في 16 مدينة من مدن المملكة وهي "الرياض – ينبع – أبها – رفحاء – الجوف – حائل – حفر الباطن – الأحساء – القصيم – بدر – الطائف – أملج – جازان – القنفذة – بيشة – نجران".
وتفصيلًا: يهدف البرنامج إلى التمكين واكتشاف المواهب وتنميتها والاهتمام بالموروث الثقافي والتاريخي، وتحرص مؤسسة الأميرة العنود على شمول الفائدة لجميع فئات المجتمع؛ كون أن البرنامج يستهدف الجميع.
يأتي التنوع في برنامج "صيف العنود" عبر مساراته المتعددة مثل مسار المواهب الذي يهدف لاستثمار أوقات الشباب من خلال ممارسة بعض الفنون المختلفة من موروثنا القديم مثل مجال الحرف اليدوية والصناعة التحويلية والطبخ والفن التشكيلي والرسم والتعليق الصوتي.
واعتنت المؤسسة بجانب الصحة العامة والمتعة من خلال مسار الرياضة والترفيه الذي يضم سباق الماراثون وبطولة الخيل والألعاب الإلكترونية.
وأكدت المؤسسة على عنايتها بجانب التحصيل العلمي والثقافي لدى الطلاب في المراحل المتقدّمة عبر المسار المعرفي الذي يقيم دورات حول اختبار القدرات والتحصيلي، ومن الناحية الثقافية دورات حول أساسيات الحاسب الآلي ومقدمة في الأمن السيبراني.
وللمربّين والأطفال نصيب كبير من برنامج صيف العنود من خلال مسار الطفل والأسرة الذي يقدم العديد من المبادرات التمكينية، وخصص للأطفال عدة برامج: الإعلامي الصغير، إعادة التدوير، التاجر الصغير، مسرح العرائس، وكيف يصنع الطفل وجبته الصحية، وغيرها من البرامج المخصصة للأطفال. وفي جانب الأسرة يقدم عدة برامج وهي: يوم النسيج، فن الديكور، ميزان ضبط الذات، التصوير باحتراف، وبرمجة الأجهزة الذكية.
ويتطرّق برنامج صيف العنود للمواضيع التي تهم المجتمع عبر مسار الحوارات التمكينية الذي تتم فيه مناقشتان عبر مساحة تويتر تختص بالصحة النفسية والذكاء الاصطناعي.
ويختتم البرنامج آخر فعالياته بتاريخ 13 أغسطس 2022م؛ إذ يأتي انطلاقًا من أحد أهداف مؤسسة الأميرة العنود في تعزيز وتنمية المجتمعات بمختلف فئاتها، عبر برامج ثقافية وتنموية متنوعة من خلال فرص تدريبية رائدة تدعم مسيرة الوطن التنموية بما يتماشى مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م.