مؤسسة الأميرة العنود تطلق برنامج "صيف العنود" في 16 مدينة بالمملكة

وللمربّين والأطفال نصيب كبير من برنامج صيف العنود من خلال مسار الطفل والأسرة الذي يقدم العديد من المبادرات التمكينية، وخصص للأطفال عدة برامج: الإعلامي الصغير، إعادة التدوير، التاجر الصغير، مسرح العرائس، وكيف يصنع الطفل وجبته الصحية، وغيرها من البرامج المخصصة للأطفال. وفي جانب الأسرة يقدم عدة برامج وهي: يوم النسيج، فن الديكور، ميزان ضبط الذات، التصوير باحتراف، وبرمجة الأجهزة الذكية.