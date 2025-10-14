جامعة الملك عبدالعزيز تُنظم "المؤتمر الأول للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات السعودية"

ويناقش المؤتمر، العديد من المحاور والموضوعات التي تحقق أهدافه، حيث يسعى لتقديمها عبر أوراق بحثية، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين، من خلال جلساته العلمية وورش عمل، تُلامس تعزيز التنمية الوطنية، وجودة بيئة الابتكار، وريادة الأعمال في الجامعات السعودية، من خلال نشر ثقافة الابتكار في المجتمع، ومواءمة مخرجات التعليم الجامعي مع متطلبات سوق العمل؛ لإنتاج جيل من رواد الأعمال والمبتكرين القادرين على المنافسة.