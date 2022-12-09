"الشليمي": السعودية كممثلة للعرب توجّه رسالة ذكية إلى الغرب.. عبر الشراكة مع الصين

وأردف: الصين ليست غريبة عن الدول العربية، فهناك دول كثيرة تعاملت مع الصين، لكن هذه الصين الحديثة جمعتنا معها عوامل مشتركة، فإذا نظرنا إلى الخريطة العالمية هناك نزاع أطرافه في أوروبا وأمريكا وأوكرانيا ضد روسيا وبيلاروسيا وإيران، وهناك أطراف شبه محايدة ومستفيدة وهي الصين، وهناك أطراف محايدة وهي الدول العربية والخليجية، رغم أننا استفدنا كخليجيين من ارتفاع أسعار النفط لكن نحن لا نريد أن ندخل في سياسة المحاور.