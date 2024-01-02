رعاية وعدالة اجتماعية.. كم دفع برنامج حساب المواطن منذ إطلاقه في 2017؟

ويركز البرنامج، كما تشير أهدافه، وكما يبدو من فئات المتطلبات التي يشملها، على ضمان توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين وتجنيب الحصول عليها دون أي ضغوط، قد تحد من توفرها أو تُخفِض من المستوى المناسب لتوفرها؛ ويتميز البرنامج بدقة المعايير التي يطبقها؛ بغية توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، دون استغلال من أي أطراف غير مستحقة أو هدر للموارد، وبما يشجع على الاستهلاك الرشيد، ويقضي على الاستهلاك المفرط، الذي انتشر قبل إطلاق البرنامج.