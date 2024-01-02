رعاية وعدالة اجتماعية.. كم دفع برنامج حساب المواطن منذ إطلاقه في 2017؟

قبل زهاء ست سنوات، في ديسمبر 2017، أطلقت حكومة المملكة "برنامج حساب المواطن"، وهو برنامج رعاية اجتماعية تشمل مظلته الافتراضية كل المواطنين السعوديين، ويهدف البرنامج إلى حماية الأسر السعودية، و"تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات الاقتصادية، كتصحيح أسعار منتجات الطاقة، والمياه، للمراحل القادمة وضريبة القيمة المضافة على جميع الأغذية والمشروبات".
ويركز البرنامج، كما تشير أهدافه، وكما يبدو من فئات المتطلبات التي يشملها، على ضمان توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين وتجنيب الحصول عليها دون أي ضغوط، قد تحد من توفرها أو تُخفِض من المستوى المناسب لتوفرها؛ ويتميز البرنامج بدقة المعايير التي يطبقها؛ بغية توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، دون استغلال من أي أطراف غير مستحقة أو هدر للموارد، وبما يشجع على الاستهلاك الرشيد، ويقضي على الاستهلاك المفرط، الذي انتشر قبل إطلاق البرنامج.
ويقوم المعيار الأول للبرنامج على "توجيه الدعم" من خلال إعادة توجيه الدعم الحكومي للخدمات والاحتياجات الأساسية المختلفة، ليركز على الفئات المستحقة والفئات الأكثر استحقاقاً؛ لذلك تعتمد آلية توجيه مبلغ الدعم في برنامج حساب المواطن وكذلك مبلغ الدعم الإضافي على معايير حجم ودخل الأسر، فيما يقوم المعيار الثاني للبرنامج على "الاستهلاك الرشيد"، الذي يهدف إلى ضبط الاستهلاك وتركيزه على الاحتياجات الأساسية لعدد أفراد كل أسرة من موارد المياه والطاقة والغذاء، وغيرها من الاحتياجات دون هدر.
وأحرز برنامج حساب المواطن نتائج كبيرة، تثبت تحقيقه لهدفه الأسمى، في توفير الرعاية والعدالة الاجتماعية للمواطنين، فوفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته في شهر ديسمبر 2017م، وحتى دورة دفعة شهر ديسمبر 2023 أكثر من 185 مليار ريال لأكثر من 11.3 مليون مستفيد رئيسي وتابع، بينما وصل مستفيدو البرنامج للدورة الأخيرة حوالي 10.8 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ومن واقع هذه النتائج الضخمة والفعّالة فقد وجه الملك سلمان، بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل بالبرنامج، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية عام 2024م، وكذلك استمرار فتح التسجيل في البرنامج.