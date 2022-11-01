القوات الجوية الملكية تشارك في مناورات "عين الصقر 3" باليونان

تشارك القوات الجوية الملكية السعودية في مناورات "عين الصقر 3"، التي تنفّذ في الفترة من 7 - 20 نوفمبر في قاعدة سودا الجوية بجمهورية اليونان.
وكان في وداع المجموعة المشاركة في المناورات بقاعدة الملك فهد الجوية في القطاع الغربي، نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، حيث وقف على الاستعدادات والتحضيرات، واستمع إلى إيجازٍ من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي.
وقال اللواء الغامدي: إن مناورات "عين الصقر 3" من التمارين الجوية الثنائية الواعدة لقواتنا الجوية ونظيرتها اليونانية، وحققت نسخها الماضية نجاحًا على جميع الأصعدة الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية.
من جانبه، أوضح قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن خليفة العنزي، أن القوات الجوية تشارك بعدد من الطائرات المقاتلة من نوع "إف-15" مع كامل أطقمها الجوية والفنية والمساندة.
وأشار إلى أن المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات الجوية؛ لتنفيذ المهام من خلال تنفيذ رحلات عبر الحدود الدولية وأداء المهام العملياتية والتدريبية، وتبادل الخبرات العسكرية.