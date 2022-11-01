القوات الجوية الملكية تشارك في مناورات "عين الصقر 3" باليونان

وكان في وداع المجموعة المشاركة في المناورات بقاعدة الملك فهد الجوية في القطاع الغربي، نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي، حيث وقف على الاستعدادات والتحضيرات، واستمع إلى إيجازٍ من قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في المناورات العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي.