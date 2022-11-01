"العجمي": المملكة تنتهج سياسات حكيمة تقضي بعدم التدخل في شأن الدول

وتابع: "فالمملكة العربية السعودية لها قوة وثقل نوعي وتعتبر من الدول الهامة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ولها موقعها وأهميتها ومكانتها العربية والخليجية، وهي قبلة المسلمين في جميع أنحاء العالم لا يمكن بأي حال من الأحوال اللعب معها بحبلين فمركزها وعلاقاتها يجعلها من أقوى دول المنطقة وهي من الدول المؤثرة".

وأضاف: "لهذا كانت سياساتها واضحة مع الحكومة الأمريكية بمبدأ عدم التدخل في شؤون الغير والعمل بمبدأ الاحترام المتبادل الذي تعمقه العلاقات والمصالح المشتركة شأنها في ذلك شأن كثير من الدول التي تتعامل معها المملكة، وأن حدة التوتر ظهرت بالإحداث العالمية الأخيرة بحرب روسيا، وقرارات أوبك بلس الأخيرة بشأن النفط".