تجارب عالمية وابتكار بالتسويق السياحي.. "مكة للحلال" يتهيأ للانطلاق بـ 4 جلسات مهمة

وسيشهد المنتدى في يومه الأول أربع جلسات نقاشية، تتضمن الأولى "النماذج الناجحة في صناعة الحلال"، حيث تسلط الضوء على الابتكار والترويج والتسويق لمنتجات الحلال، وتعرض دراسة حالات لتجارب نوعية في الصناعة الحلال، تليها الجلسة الثانية "تجارب عالمية في الصناعة الحلال"، التي تركز على التجارب التنظيمية والتشريعية والقانونية والتنموية والاقتصادية في صناعة الحلال.