رمثان الشمري.. قصاص الأثر الذي أرعب المهربين وساهم في حماية صحراء الشمال

خدم الشمري وكيلَ رقيب في حرس الحدود برفحاء، ثم واصل بعد تقاعده التعاون مع الشرطة، مسهمًا في كشف قضايا جنائية معقدة. حصل على أوسمة وشهادات تقدير عدة، ورحل عام 1424هـ (2003م) بعد صراع مع المرض، ليدفن في رفحاء تاركًا إرثًا خالدًا وذكرى عطرة في ذاكرة أبناء الشمال وكل من عرف قصته.