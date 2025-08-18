استشاري سكري: السمنة مرض مزمن وإبر التنحيف “نعمة من الله” يجب الاستمرار عليها مدى الحياة

وأوضح “الدوسري” في حديثه لبرنامج صباح السعودية أن الدراسات العلمية أثبتت أن التوقف عن استخدام الإبر يؤدي إلى عودة الوزن مجددًا، منتقدًا المقاطع المنتشرة التي تزعم تعليم طرق لإيقافها تدريجيًا أو مباشرة دون أي أساس علمي، كما نفى وجود دلائل على ما يُشاع عن تسببها في شلل المعدة.