سفارة المملكة في اليونان تنبه المواطنين بعدم التعامل مع جهات تزعم تقديم برامج علاجية

نبهت سفارة المملكة لدى اليونان المواطنين الكرام بضرورة عدم التعامل مع الحسابات التي تدّعي تقديم برامج علاجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بعلاج الأمراض النفسية وإعادة التأهيل.
وأكدت السفارة أهمية التواصل معها مباشرة قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتحويلات المالية أو غيرها من التعاملات لضمان سلامة المواطنين وتجنب الوقوع في أي عمليات احتيال.
ودعت السفارة المواطنين إلى ضرورة التنسيق معها قبل الشروع في أي إجراءات مالية، لضمان صحة ودقة المعلومات المقدمة من تلك الجهات.
كما خصصت السفارة رقمًا للتواصل مع الهاتف المختص بشؤون المواطنين في حالات الطوارئ أو الاستفسارات، وهو: 00306948722233.