سفارة المملكة في اليونان تنبه المواطنين بعدم التعامل مع جهات تزعم تقديم برامج علاجية

وأكدت السفارة أهمية التواصل معها مباشرة قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتحويلات المالية أو غيرها من التعاملات لضمان سلامة المواطنين وتجنب الوقوع في أي عمليات احتيال.