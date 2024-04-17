مستشارة أسرية: استغلال الطفل لجلب المشاهدات والمال يسلبه خصوصيته وشخصيته الحقيقية

وأكدت المستشارة الأسرية أن هذا الاستغلال للأطفال يشير إلى عدم وجود مرجعية أو معرفة بحقوق هذا الطفل من قِبل والديه أو المسؤولين عنه، ويجب أن تكون هناك قوانين صارمة جدًا في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة على الجانب المجتمعي والرسمي.