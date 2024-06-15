محليات

قبل يومين من عيد الأضحى.. أسواق ومسالخ الرياض تستقبل 115 ألف رأس ماشية و14 ألف ذبيحة

البيئة" توضح أن إجمالي عدد المذبوحات في مسالخ منطقة الرياض بلغ 7,828 ذبيحة