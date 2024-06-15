قبل يومين من عيد الأضحى.. أسواق ومسالخ الرياض تستقبل 115 ألف رأس ماشية و14 ألف ذبيحة

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وفرة الأضاحي بأسواق المواشي في منطقة الرياض، قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ إجمالي عدد المواشي بالأسواق يوم أمس الجمعة، (115,546) رأسًا؛ بواقع (99,502) رأس من الضأن، و(14,896) رأسًا من الماعز، و(1,092) رأسًا من الجِمال، بالإضافة إلى (56) رأسًا من الأبقار.
جاء ذلك في التقرير اليومي لإحصائيات مسالخ وأسواق منطقة الرياض، الصادر عن فرع الوزارة بالمنطقة، في إطار استعداداته لموسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، حيث أضاف أن عدد الأحواش والحظائر في أسواق منطقة الرياض، بلغ (4,747) حوشًا وحظيرة، إضافة إلى (5,946) جلابة، مشيرًا إلى أن الفرق الفنية للفرع قامت بـ (204) جولات رقابية، و(979) زيارة على أسواق المنطقة؛ أتلفت من خلالها (103) رؤوس من الأضاحي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى (415) كيلوجرامًا، كما أسفرت الحملات عن تسجيل (25) إنذارًا، و(17) مخالفة، بالإضافة إلى تقديم بلاغٍ واحد، في مواجهة عددٍ من المخالفين لاشتراطات وضوابط الصحة العامة والسلامة، مضيفًا أن نقاط بيع المواشي المؤقتة في مدينة الرياض، استقبلت (15,452) رأسًا من الأضاحي، من خلال (429) حظيرة مستلمة.
إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المذبوحات في مسالخ منطقة الرياض، بلغ (7,828) ذبيحة، بواقع (4،418) من الضأن، و(2,777) ماعزًا، و(357) بقرة، و(276) من الجِمال، مضيفةً أن الفرق الفنية لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، قامت بـ (170) جولة رقابية على مسالخ المنطقة، سجّلت خلالها (3) إنذارات، و(6) مخالفات، وشهدت إتلافًا كليًا لـ (16) رأسًا من الماشية، إضافةً إلى (500) إتلاف جزئي.
وأضاف التقرير، أن المسالخ الثابتة في مدينة الرياض، استقبلت (6,499) ذبيحة من المواشي، بواقع (3،434) من الضأن، و(2,550) ماعزًا، و(328) بقرة، و(187) من الجِمال، موضحًا أن الجولات الرقابية على مسالخ مدينة الرياض، أتلفت كليًا، (15) رأسًا من الماشية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب (357) إتلافًا جزئيًا.
وأكد فرع الوزارة بمنطقة الرياض، استمراره في تكثيف جولاته وزياراته الرقابية طوال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من التزام المنشآت والعاملين بالأنظمة والضوابط، والاشتراطات الصحية والفنية؛ لضمان سلامة المنتجات وتداولها، حرصًا على سلامة وصحة الإنسان، والصحة العامة، مشددًا على تطبيق المخالفات بحق جميع المخالفين وفق الأنظمة.