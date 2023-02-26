انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية

وكانت قد أكدت وزارة التعليم، على المدارس، أهمية الانتهاء من أعمال الاختبارات يومياً والمتمثلة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني؛ تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس المقبل.