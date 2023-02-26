محليات

انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية

وفّرت الإدارات التعليمية كل سبل الراحة للطلاب والطالبات والطواقم الإدارية
انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمختلف المراحل التعليمية
سبق
سبق

انطلقت صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ، لجميع المراحل التعليمية بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأكملت جميع الإدارات المعنية ومكاتب التعليم استعداداتها لانطلاقة الاختبارات التحريرية، وتهيئة كل سبل الراحة للطلاب والطالبات، والطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس.

وكانت قد أكدت وزارة التعليم، على المدارس، أهمية الانتهاء من أعمال الاختبارات يومياً والمتمثلة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني؛ تمهيداً لإعلان النتائج فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس المقبل.

وزارة التعليم
اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

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