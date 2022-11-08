مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بعد قمتين.. النتائج والمخرجات

ترتكز مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 27 مارس 2021، على مبدأ تعاون دول منطقة الشرق الأوسط فيما بينها لمعالجة ظاهرة التغير المناخي، من خلال هدفين، كلاهما يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية ونسب تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض، الهدف الأول، زراعة 50 مليار شجرة تسهم في تخفيض 2.5 في المئة من معدلات الانبعاثات الكربونية العالمية، والهدف الثاني الحد من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج النفط في المنطقة بأكثر من 60 في المئة؛ مما سيسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة أكثر من 10 من المساهمات العالمية.