30 ألف مستفيد من مشروع الإمداد المائي بثلاث مديريات في حجة اليمنية خلال 2023
تُولي المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- أهمية لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي في اليمن؛ نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية ماسّة في حياة الفرد والمجتمع؛ حيث عمل مركز الملك سلمان للإغاثة على العناية بقطاع المياه والإصحاح البيئي، والرفع من جودة الخدمات المقدمة فيه، عبر تنفيذ "مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين بمحافظة حجة"؛ بهدف الحد من معاناة النازحين داخليًّا، وتوفير المياه الآمنة والصرف الصحي في قرى السادة وبني مخاوي والدير بمديرية حيران، وقرية الغرزة بمديرية حرض، وقرية بني كديش الكداري بمديرية عبس، استفاد من المشروع خلال العام 2023م؛ 30 ألفًا و100 فرد.
وأسهم المركز بتنفيذ ثلاثة أنشطة رئيسية؛ أولها تنفيذ النشاط الأول لزيادة فرص الحصول على مياه الشرب والاستخدام المأمون عبر حفر وإعادة تأهيل ثلاثة آبار تعمل بالطاقة الشمسية في قريتي بني مخاوي والدير بمديرية حيران، وقرية الكداري بمديرية عبس، وإنشاء أربعة خزانات برجية إسمنتية في مديريتي حيران وعبس، إضافة إلى تركيب أربع محطات تحلية مياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرة تحلية 8.400 لتر بالساعة في مديريات حيران وعبس وحرض؛ بهدف توفير مياه نقية وصحية للمجتمعات المستفيدة، ووضعت خطة لنقل مياه الشرب والمياه الصالحة للاستخدام بواسطة الشاحنات، وتوزيع أوعية لنقل وحفظ المياه؛ فيما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة النشاط الثاني لخفض معدل الإصابة بالأمراض المعدية عبر جمع ونقل المخلفات الصلبة؛ للحد من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بتراكم المخلفات وتعزيز النظافة والصحة العامة في المجتمع، وإجراء 60 حملة للرش الضبابي واليرقي لمكافحة نواقل الأمراض من خلال استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات المسببة للأمراض، مثل البعوض والذباب وغيرها.
وجرى في النشاط الثالث تعزيز قدرات المجتمع المحلي على إدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية؛ من خلال صيانة الآبار ومحطات التحلية وشبكات توزيع المياه والخزانات البرجية الإسمنتية وخزانات توزيع المياه والحمامات؛ فضلًا عن توزيع حقائب النظافة الشخصية وحقائب النظافة للحمامات المتنقلة؛ بهدف تحسين الظروف المعيشية للنازحين والحفاظ على النظافة العامة في المواقع المستهدفة.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة -ممثلة في المركز- لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
وعلى صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 620 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مركز الإيواء بمحافظة الدمازين في ولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان، استفاد منها 1.932 فردًا؛ وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر به للتخفيف من معاناتهم.