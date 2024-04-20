30 ألف مستفيد من مشروع الإمداد المائي بثلاث مديريات في حجة اليمنية خلال 2023

تُولي المملكة -ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية- أهمية لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي في اليمن؛ نظرًا لما يمثله هذا القطاع من أهمية ماسّة في حياة الفرد والمجتمع؛ حيث عمل مركز الملك سلمان للإغاثة على العناية بقطاع المياه والإصحاح البيئي، والرفع من جودة الخدمات المقدمة فيه، عبر تنفيذ "مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين بمحافظة حجة"؛ بهدف الحد من معاناة النازحين داخليًّا، وتوفير المياه الآمنة والصرف الصحي في قرى السادة وبني مخاوي والدير بمديرية حيران، وقرية الغرزة بمديرية حرض، وقرية بني كديش الكداري بمديرية عبس، استفاد من المشروع خلال العام 2023م؛ 30 ألفًا و100 فرد.