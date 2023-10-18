النيابة العامة تستعرض القواعد النموذجية لنظام السجن والتوقيف والحقوق التي تتعلق بالمتهمين

واستعرضت النيابة العامة الضمانات المرعية التي كفلتها الأنظمة، خصوصًا الجزائية منها ودورها في تحقيق العدالة الناجزة، والقواعد النموذجية لنظام السجن والتوقيف والحقوق التي تتعلق بالمتهمين والموقوفين والسجناء على حد سواء، إضافة للتحقق من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، والتحقق من إيداعه في الأماكن المخصصة وعدم إساءة معاملته، والاستماع لشكواه واتخاذ اللازم حيالها، تحقيقًا للعدالة المطلوبة وتطبيقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة بحقهم، متطرقة إلى حوكمة الإجراءات والشكاوي، التي تأتي تلبية لأهداف وطموحات رؤية المملكة 2030.