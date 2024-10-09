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"الداخلية" تقدم عروضًا عسكرية لزوّار معرض الصقور السعودي الدولي 2024

الفعاليات اشتملت على عروض للفرقة الموسيقية والخيالة والهجانة
"الداخلية" تقدم عروضًا عسكرية لزوّار معرض الصقور السعودي الدولي 2024
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تقدّم وزارة الداخلية لزوّار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، المقام في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 3 - 12 أكتوبر الجاري، عروضًا عسكرية ومسيرات أمنية.

 وحظي الزوار بمشاهدة عروض للفرقة الموسيقية والخيالة والهجانة، بمشاركة قوات أمنية مشتركة والدورية الراجلة بالزيّ التاريخي، وسيارة البيرق، من قطاعات المديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات والقوات الخاصة للأمن البيئي والقوات الخاصة للأمن والحماية والقوات الخاصة لأمن المنشآت والإدارة العامة للمجاهدين.

يذكر أن جناح وزارة الداخلية في المعرض، يقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية، واستعراض اشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وجهودها في المحافظة على البيئة واستدامتها، وجودة الحياة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).

وزارة الداخلية
معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024

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