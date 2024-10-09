"الداخلية" تقدم عروضًا عسكرية لزوّار معرض الصقور السعودي الدولي 2024

يذكر أن جناح وزارة الداخلية في المعرض، يقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية، واستعراض اشتراطات رخص حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية، وأسلحة الصيد، والعقوبات المترتبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية، وجهودها في المحافظة على البيئة واستدامتها، وجودة الحياة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911).