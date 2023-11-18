أسبوعان من التجارب الفريدة.. رحلة غامرة وسط أساطير الحضارات بمهرجان الممالك القديمة بالعلا

وبين جنبات موٍاقع شتى، يمكن للزوّار من جميع الأعمار أن يلقوا نظرة على اكتشافات جديدة تحدث على أرض الواقع؛ ومن هذه المواقع دادان عاصمة مملكتي دادان ولحيان القديمتين التي بزغ نجمها وصارت مركزًا تجاريًا رئيسًا على طريق البخور. وسيشاهد الزوار ولأول مرة موقعًا جديدًا فاتنًا، يُعتقد أنه كان الوادي الذي كان يقصده أهالي دادان قديمًا لصيد طيور النعام.