مركز أبحاث العلوم الطبيعية في جامعة الأميرة نورة ينجز 166 بحثًا علميًا

ويقدم مركز الأبحاث خدمات بحثية، وتدريبية، واستشارية، تشمل إتاحة استخدام أحدث الأجهزة والطرق التحليلية المتطورة من قِبل الباحثين في مختلف أنحاء المملكة؛ لإنجاز أبحاثهم، والتركيز على سلوكيات نمط الحياة والصحة من خلال "إدارة أبحاث نمط الحياة والصحة"، الهادفة إلى سدِّ الفجوة المحلية والإقليمية في المجال، وذلك من خلال إجراء الأبحاث، والتدريب، والتوعية العامة، والمشاركة في نقل المعرفة المتعلقة بأبحاث نمط الحياة والصحة عبر تضمينها في البرامج التدريبية المنهجية وغير المنهجية في المدارس والجامعات، إضافة إلى إيجاد مصادر إلكترونية للأدوات البحثية في مجال نمط الحياة والصحة، وتنظيم المؤتمرات العلمية، وورش العمل، والدورات التدريبية، وجذب العلماء والباحثين الزائرين.