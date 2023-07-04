"الحج والعمرة" تبدأ في إصدار التأشيرات الإلكترونية للعُمرة

وتأتي تلك التسهيلات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن، ضمن حزمة التشريعات التطويرية التي عملت عليها أخيرًا، ومن بينها: تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63 % مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، إلى جانب عدم وجود اشتراطات صحية، وكذلك عدم اشتراط وجود محرم للمرأة، بالإضافة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل المملكة، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.