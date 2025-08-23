الرياض.. الإطاحة بـ5 مقيمين سرقوا منازل ومقتنيات شخصية

ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين والزوار إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، والرياض، أو الرقم (999) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة وبدون أي مسؤولية على المُبلغ.