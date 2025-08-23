محليات
الرياض.. الإطاحة بـ5 مقيمين سرقوا منازل ومقتنيات شخصية
عُثر بحوزتهم على مسروقات ومخدرات.. وأُحيلوا للنيابة
بضت شرطة منطقة الرياض على خمسة مقيمين من الجنسية الفلبينية، تورطوا في سرقة منازل والاستيلاء على مقتنيات شخصية، حيث تم ضبط ما بحوزتهم من مسروقات، إضافة إلى مادة الميثامفيتامين المخدرة (الشبو).
وأكدت الجهات الأمنية أنه تم إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين والزوار إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، والرياض، أو الرقم (999) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة وبدون أي مسؤولية على المُبلغ.