"البديوي" يبحث تعزيز التعاون المشترك مع مديرة البنك الدولي في "مجلس التعاون"

وأكد الأهمية التي توليها دول مجلس التعاون للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك، لما توفره هذه الاجتماعات من فرص عديدة للتواصل ما بين جميع الأطراف الدولية المعنية في المجالات المالية والاستثمارية والتجارية، مبيناً أن مشاركة دول مجلس التعاون في الاجتماع القادم بشهر أكتوبر 2024 ستكون مميزة ومفيدة وستتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات.