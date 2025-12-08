ولي العهد وأمير قطر يشهدان توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع القطار السريع بين الرياض والدوحة

ويمتد مشروع القطار السريع لمسافة 785 كيلومترًا، ويربط العاصمتين الرياض والدوحة، مرورًا بمحطات رئيسة تشمل الهفوف والدمام، كما يربط مطار الملك سلمان الدولي في الرياض ومطار حمد الدولي في الدوحة، بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، ما يقلص زمن الرحلة بين المدينتين إلى نحو ساعتين.