البنك العربي الوطني anb يُتوّج بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات

كما كان للبنك تجاربه المميزة في مجال تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية والتي كان من أبرزها تصدّره لأكثر مؤسسات القطاع الخاص مساهمة في تحقيق مبادرة "وعد" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية، وتكفّل anb بموجبها بتوفير أكثر من 60 ألف فرصة لأبناء وبنات الوطن من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب مبادرات البنك في مجال تأهيل وتمكين شباب المجتمع من كلا الجنسين لسوق العمل بالشراكة مع عدد من الجمعيات الخيرية كمبادرتي "رفقة كفو" و "جوار".