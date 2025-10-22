البنك العربي الوطني anb يُتوّج بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات

توّجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية البنك العربي الوطني anb بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات "الفئة الفضية" في النسخة الثانية من الجائزة التي تتبنّاها الوزارة سنوياً تكريماً للمؤسسات الوطنية الأكثر تميّزاً وريادة في تبني ممارسات المسؤولية المجتمعية المستدامة المتوافقة مع مستهدفات برامج الاستدامة والتنمية الوطنية.
وجاء اختيار البنك العربي الوطني لهذه الجائزة، تقديراً للدور الريادي الذي يضطلع به البنك في إطلاق وتنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية وفق رؤية استراتيجية مدعومة بأفضل الممارسات المؤسسية، على النحو الذي يؤهلها لإحداث تغيير إيجابي وأثر نوعي ملموس في المجتمع وعلى واقع الفئات المستهدفة، وضمن مسارات تلامس الاحتياجات الأساسية والتنموية كمسارات البيئة المستدامة، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم الأسر المنتجة إلى جانب برامج الرعاية والمشاركة المجتمعية.
واعتبر الأستاذ خالد الراشد الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد لدى البنك العربي الوطني أن "المسؤولية المجتمعية" تمثل أولوية استراتيجية أساسية ضمن أولويات البنك وتحظى بدعم واهتمام من قبل مجلس إدارة البنك والإدارة العليا، انطلاقاً من التزام البنك بدوره كمحرّك رئيس من محرّكات التنمية الوطنية، وشريكاً داعماً لجهود تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالبنية المجتمعية والتنموية في المملكة انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح الراشد أن البنك تمكّن من ترجمة رؤيته في هذا الإطار من خلال إطلاق منظومة واسعة من المبادرات المجتمعية المرتبطة بمجموعة محددة من الركائز التنموية الحيوية من بينها: مبادراته البيئية المستدامة في التشجير ودعم مستهدفات مبادرتي "السعودية الخضراء" و "الرياض الخضراء" ، والحد من التلوث والانبعاثات الكربونية، والحفاظ على الحياة الفطرية، وتدوير المياه.
كما كان للبنك تجاربه المميزة في مجال تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية والتي كان من أبرزها تصدّره لأكثر مؤسسات القطاع الخاص مساهمة في تحقيق مبادرة "وعد" التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية، وتكفّل anb بموجبها بتوفير أكثر من 60 ألف فرصة لأبناء وبنات الوطن من مختلف مناطق المملكة، إلى جانب مبادرات البنك في مجال تأهيل وتمكين شباب المجتمع من كلا الجنسين لسوق العمل بالشراكة مع عدد من الجمعيات الخيرية كمبادرتي "رفقة كفو" و "جوار".
يضاف إلى ذلك الدور الفاعل للبنك في مجال الإسكان التنموي ومساهماته في المبادرات الوطنية لتوفير السكن الملائم للأسر الأشد حاجة في مختلف مناطق المملكة، وفي مقدّمتها مبادرتي "جود المناطق" و "رحب" التي تكفّل البنك بموجبهما بتقديم ما يزيد عن 166 وحدة سكنية للأسر المستحقة.
واحتلّت الرعاية الصحية عنواناً بارزاً ضمن مبادرات البنك العربي الوطني المجتمعية، حيث يتبنّى anb ضمن هذا المسار حزمة متنوعة من المبادرات المستدامة التي من بينها: مبادرة "قادر" لتغيير مفصل الركبة لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل والتي تكفّل البنك بموجبها بتكاليف إجراء أكثر من 370 عملية، ومبادرة "لنكن عوناً لهم" التي تستهدف تقديم أجهزة غسيل الكلى والتوعية بالتبرع بالأعضاء لمرضى القصور الكلوي، إلى جانب مبادراته المتعددة لتقديم المعينات والأجهزة الطبية للمرضى غير المقتدرين.