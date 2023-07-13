بعد أسبوع من فصله.. الفريق الطبي يؤكد استقرار حالة التوأم السيامي السوري "بسام"

وبيّن أن التوأم "إحسان" انتقل إلى رحمة الله كما كان متوقعًا يوم أمس؛ نظرًا لوجود عيوب خلقية تعيق الحياة في القلب، ولا يمكن تصحيحها، بالإضافة إلى عدم تخلّق الكلى والجهاز البولي والتناسلي، ووجود قصور كبير في الأمعاء، مؤكدًا أن هذه المعلومات كانت معروفة قبل العملية، وتم شرحها لوالدَي الطفل.