"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تطلق مهرجان مزاد الإبل في تربة حائل

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع إمارة منطقة حائل، اليوم، مهرجان مزاد الإبل في مدينة تربة حائل، ويستمر لمدة 9 أيام خلال الفترة من 17 حتى 25 أكتوبر 2022.
وكانت الهيئة أنهت استعداداتها لاستقبال زوار وضيوف مهرجان مزاد الإبل، واستكملت كافة الترتيبات اللازمة في المهرجان لاستقبال الزوار طيلة أيام المهرجان.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق المهرجان يأتي تجسيداً لدور الهيئة في تعميق وتعزيز الموروث الشعبي السعودي واستقطاب المهتمين بالإبل وإشراك المجتمع المحلي في فعالياته، في إطار الأنشطة المختلفة والتي تستهدف إحياء وتعزيز الثقافة المحلية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضافت: "يشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات مثل "مزاد الإبل وفعاليات ركوب الخيل ومسابقة أجمل بكره في المهرجان ومسابقة أجمل قعود، والألعاب الهوائية والأمسيات الشعرية".
وأشارت إلى أن مهرجان مزاد الإبل أتاح المجال للأسر المنتجة للمشاركة بتقديم منتوجاتها اليدوية والحرفية التي تتناسب مع هوية المهرجان من أدوات تراثية تتعلق بالإبل واستخداماتها المختلفة، ومحنطات وجلديات.
وبينت إدارة المهرجان أن السوق يتكون من أكثر من 100 نقطة خُصصت للأسر المنتجة لعرض صناعاتها وتجهيزاتها الشعبية من منتوجات شعبية وكمالية وعطارة وكل لوازم الضيافة والطهي وما شابهها، وبيع للتراثيات والألعاب القديمة والحرف الشعبية اليدوية والتموين ولوازم الرحلات البرية والخيام ومستلزمات الإبل، وسلسلة من المطاعم والمطابخ ومحلات تقديم القهوة وغيرها بما يحقق الاكتفاء لجميع المخيمات والمشاركين والزوار.
وسيشهد موقع المهرجان في تربة حائل حراكاً تجارياً كبيراً خلال فترة إقامته.