"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تطلق مهرجان مزاد الإبل في تربة حائل

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع إمارة منطقة حائل، اليوم، مهرجان مزاد الإبل في مدينة تربة حائل، ويستمر لمدة 9 أيام خلال الفترة من 17 حتى 25 أكتوبر 2022.