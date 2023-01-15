عبر "ناجز".. "العدل" تُطلق خدمة الإشعار بأداء الحق لتقليل المنازعات المالية

وأوضحت وزارة العدل أن خدمة إشعار أداء الحق، تتيح لطالب الخدمة إخطار الأطراف بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه؛ ليقوموا بالسداد ضمن المدة المحددة نظامياً، وفي حالة عدم السداد يحق لطالب الخدمة رفع قضية في المحكمة التجارية للمطالبة بمستحقاته المالية، مشيرة إلى أن الخدمة تستهدف الشركات والمؤسسات والمحامين ومكاتب المحاماة، إضافة إلى الأفراد في التعاملات التجارية، بهدف الحد من لجوء أطراف التعامل المالي إلى المحاكم، وتسهيل عملية الإخطار بين الأطراف.