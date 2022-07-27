زلزال الفلبين.. السفارة السعودية تتفاعل وتحذّر المواطنين الموجودين في مانيلا

وأفاد وزير الداخلية الفلبيني بنيامين أبالوس، أن اثنين لقيا مصرعهما في إقليم بنجويت والثالث في إقليم أبرا والرابع في إقليم آخر، فيما أصيب 60 آخرون جراء الزلزال 44 منهم في إقليم أبرا، مشيرًا إلى تضرر 173 مبنى فيما جرى الإبلاغ عن 58 انهيارًا أرضيًا.