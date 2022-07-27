زلزال الفلبين.. السفارة السعودية تتفاعل وتحذّر المواطنين الموجودين في مانيلا

تفاعلت السفارة السعودية في الفلبين مع الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد، حيث حذّرت السفارة اليوم، المواطنين السعوديين الموجودين في العاصمة مانيلا، ودعتهم لأخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال صباح اليوم الأربعاء.
ودعت السفارة الى متابعة ما يصدر من الجهات المختصة الفلبينية منبهة أنه "في حالة الطوارئ يُرجى الاتصال بالسفارة".
وكان قد لقي 4 أشخاص مصرعهم وأُصيب آخرون اليوم، إثر الزلزال الذي ضرب الفلبين.
وأفاد وزير الداخلية الفلبيني بنيامين أبالوس، أن اثنين لقيا مصرعهما في إقليم بنجويت والثالث في إقليم أبرا والرابع في إقليم آخر، فيما أصيب 60 آخرون جراء الزلزال 44 منهم في إقليم أبرا، مشيرًا إلى تضرر 173 مبنى فيما جرى الإبلاغ عن 58 انهيارًا أرضيًا.
وأوضح مدير وكالة رصد الزلازل الفلبينية الحكومية ريناتو سوليدوم، أنه من المتوقع حدوث توابع قوية للزلزال.