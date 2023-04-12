6 إجراءات لوقاية الحيوانات من "الحمى القلاعية" توضّحها "وقاء"

كشف المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"؛ عن 6 إجراءات لحماية الحيوانات من مرض الحمى القلاعية.
وأشار المركز عبر حسابه في تويتر، إلى أن هذه الإجراءات تشمل التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي، والتطهير المنتظم للحظائر والمعدات.
ونصح المركز بعدم إدخال حيوانات مشتراة حديثًا إلإ بعد عزلها لمدة شهر، والتأكد من خلوّها من المرض، وإعطائها اللقاح المناسب، وكذلك منع انتقال الحيوانات من المناطق المصابة وإليها، بالاضافة إلى الإبلاغ الفوري على "939" في حال وجود أي أعراض مرضية على القطيع.