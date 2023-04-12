6 إجراءات لوقاية الحيوانات من "الحمى القلاعية" توضّحها "وقاء"

ونصح المركز بعدم إدخال حيوانات مشتراة حديثًا إلإ بعد عزلها لمدة شهر، والتأكد من خلوّها من المرض، وإعطائها اللقاح المناسب، وكذلك منع انتقال الحيوانات من المناطق المصابة وإليها، بالاضافة إلى الإبلاغ الفوري على "939" في حال وجود أي أعراض مرضية على القطيع.