بعد خسائر كورونا.. تعافي سوق تأجير السيارات في السعودية

توقعت التحليلات السوقية أن يشهد حجم سوق تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية نموًّا مرتفعًا في الفترة من عام 2023 إلى عام 2028، حيث من المتوقع أن يرتفع من 2.01 مليار دولار إلى 3.12 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.21%.