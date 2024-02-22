فهد العجلان: ذكرى يوم التأسيس مناسبةٌ غالية لما تحمله من معاني الاعتزاز والفخر على مدى ثلاثة قرون

وشدّد العجلان على أن ذكرى يوم التأسيس مناسبةٌ وطنية غالية نستمدُّ منها تاريخًا راسخًا على مدى ثلاثة قرون، جسَّدت عمق هذه الدولة حضاريًّا، وثقافيًّا، واجتماعيًّا، وسلّطت الضوءَ على جذورها الضاربة في عمق التاريخ، مضيفًا: "وفي ضوء كل ذلك، نعيش اليوم، ولله الحمد، في المملكة العربية السعودية أعظمَ قصة نجاح في القرن الـ21".