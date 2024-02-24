أمير الشمالية يبدع شعرًا في المملكة ونهضتها بـ"يوم التأسيس"

وحملت الأبيات الشعرية بين طياتها الكثير من الفخر والعزة والشموخ بالمملكة العربية السعودية وقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، ثم عهد المؤسس الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومعه رجال أخلصوا لله ثم للوطن والشعب، ليسطروا الأمجاد والتاريخ العريق من التضحيات والفداء، ويجمعوا شتات الوطن ويوحدوا كلمة شعب لدولة قوية.