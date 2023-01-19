تجنّبْ غرامة الـ10 آلاف واحذر العقوبة.. مخالفتان وحجز لحيوانات سائبة بالليث

وشدَّد "المهابي" على أنه سيتم الوقوف بحزم ضد ظاهرة الماشية السائبة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها مع كل مَن يتساهل في ذلك؛ لما فيها من خطورة بالغة بعد تكرار حوادث السيارات التي كان للماشية السائبة دورٌ فيها.