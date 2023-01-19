تجنّبْ غرامة الـ10 آلاف واحذر العقوبة.. مخالفتان وحجز لحيوانات سائبة بالليث

حرّر مكتب وزارة البيئة بمحافظة الليث مخالفتَيْ ضبط حيوانات سائبة؛ وذلك حسب اللائحة المعدّة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تضمنت منح وزارة البيئة والزراعة صلاحية حجز الحيوانات السائبة أو المهملة.
وتفاعل قسم أسواق النفع العام والمسالخ بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث مع أمن الطرق في مراقبة الحيوانات السائبة على الطريق الدولي "جدة- الليث- جازان"؛ وذلك بعد تكرار الحوادث والشكاوى بسبب وجود مواشٍ سائبة على الطرقات والأماكن العامة في المنطقة.
وطالب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي، أصحاب الماشية بمختلف أنواعها من أغنام وإبل بضرورة الإبقاء عليها في الأماكن المخصصة لها، وعدم تركها تقترب من الطرق العامة أو مضايقة الآخرين.
وقال: "نعمل على حث مربي الحيوانات على الالتزام، وتشكيل السلوكيات الحميدة لديهم، وتعريفهم بالمناطق المخصصة للرعي، وتشديد العقوبات على المخالفين التي ستكون كفيلة بمعالجة الظاهرة باعتباره دورًا مشتركًا يحافظ على البيئة ويمنع التسبب بخسارة مادية وبشرية".
وشدَّد "المهابي" على أنه سيتم الوقوف بحزم ضد ظاهرة الماشية السائبة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها مع كل مَن يتساهل في ذلك؛ لما فيها من خطورة بالغة بعد تكرار حوادث السيارات التي كان للماشية السائبة دورٌ فيها.
يُذكر أن الإدارة العامة للمرور، قد قالت: إن سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم الطرق من غير الأماكن المخصصة لها ودون تنسيق مع الجهات المختصة، يعد مخالفة مرورية.
وأكدت أن الحيوانات السائبة تعد خطرًا على مستخدمي الطرق، وتتسبب بخسائر مادية وبشرية، لذا على ملاكها مسؤولية إبعادها عن الطرق، وأشارت إلى أن غرامة ترك الحيوانات السائبة على الطرقات تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف ريال.