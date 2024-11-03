"مكافحة التستر التجاري" يرصد 156 حالة اشتباه بالتستر في شهر أكتوبر

وغطّت الجولاتُ التفتيشية عددًا من القطاعات؛ أبرزها: الإنشاءات العامة للمباني السكنية، والأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى متاجر البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة الرجالية، ومتاجر البيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضراوات، ومحلات التموينات، وكذلك المطاعم مع الخدمة.