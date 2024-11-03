"مكافحة التستر التجاري" يرصد 156 حالة اشتباه بالتستر في شهر أكتوبر

كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن رصده لـ156 حالة اشتباه بتستُّر تجاري، وذلك بعد تنفيذ 4,072 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر 2024.
وأوضحت "مكافحة التستر" أن الجولات التفتيشية شملت عدة أنشطة أساسية تستهدف مكافحة ممارسات التستُّر التجاري وضمان حماية الاقتصاد الوطني.
وغطّت الجولاتُ التفتيشية عددًا من القطاعات؛ أبرزها: الإنشاءات العامة للمباني السكنية، والأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى متاجر البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة الرجالية، ومتاجر البيع بالتجزئة لمحلات الفواكه والخضراوات، ومحلات التموينات، وكذلك المطاعم مع الخدمة.